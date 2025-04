Nach einem tödlichen Messerangriff in Chemnitz hat die Staatsanwaltschaft einen 42 Jahre alten Mann wegen Mordes angeklagt. Am 30. November vergangenen Jahres soll er mit einem Küchenmesser dem 29 Jahre alten Opfer "absichtlich und wuchtig in den linken Stirnbereich" gestochen haben, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.