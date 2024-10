Bei einer blutigen Auseinandersetzung in Chemnitz sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind am Freitagabend auf der Leipziger Straße vier Männer mit Messern aufeinander los gegangen. Drei Männer erlitten Schnittverletzungen und mussten ins Krankenhaus. Zum Schweregrad der Verletzungen konnte sich die Polizei vorerst nicht äußern. Nach ersten Erkenntnissen schwebe keiner der Männer in Lebensgefahr.

