In Chemnitz ist die Polizei in der Nacht zum Sonntag zu einer Messerstecherei gerufen worden. Gegen 1:20 Uhr waren an der Straßenkreuzung der Straße der Nationen und der Brückenstraße ein 18 Jahre alter Algerier und ein 20-Jähriger Libyer in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN.