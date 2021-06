Der Tatverdächtige im Fall des tödlichen Messerangriffs von Würzburg hat von 2015 bis 2019 in Sachsen gelebt. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes mitteilte, war der Mann bereits damals ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Demnach ermittelte die Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn. Dabei habe es sich um eine tätliche Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft gehandelt. Die Ermittlungen waren dann eingestellt worden.

Der 24 Jahre alte Somalier hatte am Freitag in der Würzburger Innenstadt drei Frauen getötet. Außerdem verletzte er sieben Menschen, einige von ihnen lebensgefährlich. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Ein islamistisches Motiv wird nicht ausgeschlossen. Auch war der Täter laut Informationen des bayrischen Innenministeriums in den vergangenen Monaten gewalttätig und psychisch auffällig gewesen und befand sich wenige Tage vor dem Angriff zwangsweise in einer psychiatrischen Einrichtung.