Am Freitagabend sind Polizei und Rettungskräfte zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung an die Zentralhaltestelle im Chemnitzer Zentrum gerufen worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war es dort zu einem Streit zwischen mehreren Männern und einem 16-Jährigen syrischen Jugendlichen gekommen. Bei der Auseinandersetzung habe einer der Angreifer den Jugendlichen offenbar mit einem Messer attackiert. Der junge Mann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.