Das wird sicher eine interessante Frage sein. Australien ist ganz anders gelagert, auch in Bezug auf Migration und Flüchtlingsaufnahme. Es ist zunächst ein Einwanderungsland. Was Flüchtlingspolitik angeht, ist Australien für eine sehr harte Politik bekannt. Die individuelle Antragstellung ist praktisch komplett ausgesetzt. Was aber interessant ist, ist, dass Australien relativ aktiv im sogenannten Resettlement tätig ist, also in der planvollen Umsiedlung von Menschen, die international Schutz suchen, zum Beispiel Menschen aus Afghanistan, die in Australien auch in kleineren Städten angesiedelt werden.