Am Dienstag haben sich der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) und der Kämmerer Ralph Burghart die finanzielle Lage der Stadt Chemnitz beschrieben. Demnach weist der Haushalt in diesem Jahr ein Minus von etwa 65,5 Millionen Euro auf. Erträgen von etwa 975 Millionen Euro stehen Ausgaben in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro gegenüber.