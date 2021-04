Der österreichische Mineralölkonzern OMV investiert 200 Millionen Euro in den Umbau seiner Raffinerie.

Die Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC) baut für den österreichischen Gas- und Ölkonzern OMV eine Biokraftstoffanlage in Schwechat südlich von Wien. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, erhielt CAC die Gesamtverantwortung für den Bau der Anlage. Demnach wird die Raffinerie eine der ersten in Europa sein, in der großtechnisch aus flüssiger Biomasse Co2-neutraler Diesel hergestellt wird. Jörg Engelmann, einer der Geschäftsführer des CAC lobt den Bau als Schritt zu nachhaltiger Mobilität. "Nur mit Technologieoffenheit können wir schnell und nachhaltig unser Klima schützen."