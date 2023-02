Ehrenamt Helfer für Kinderhospizdienst in Chemnitz gesucht

Zum 18. Mal ist am 10. Februar 2006 mit dem "Tag der Kinderhospizarbeit" daran erinnert worden, dass bei auch bei Kindern und Jugendlichen Sterben und Tod keine Tabus sind. Gleichzeitig will der Deutsche Kinderhospizverein Menschen gewinnen, die ehrenamtlich betroffenen Familien beistehen. Wer sich dort engagieren will, braucht große innere Stärke.