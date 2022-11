Geschmeidig zieht sich die schwarze Dampflok über die Gleise im Modellbahnclub Chemnitz-Rottluff . Auf mehr als 280 Metern Schienen schlängelt sie sich hier mit unzähligen anderen Zügen durch malerische Landschaften. Vorbei an einem Badesee, durch lange Tunnel bis hoch in ein schneebedecktes Skigebiet.

Stefan Helmert steuert die Mini-Züge von einem Computer aus. Er ist seit vielen Jahren mit Begeisterung dabei. Im Alter von drei Jahren bekam er seine erste eigene Modellbahn, sagt der 36-Jährige. "Ich habe das quasi mit der Muttermilch bekommen." Es sei die Technik und die Vielfalt, die ihn am Modellbahnbau reize, so Helmert. "Ich kann mich hier verwirklichen. Ich kann mir quasi meine Welt bauen, wie ich sie möchte."

An ihrer Leidenschaft für den Modellbau wollen Helmert und seine Vereinskollegen auch andere teilhaben lassen. Deshalb öffnen sie ihre Sammlung immer wieder für Besucher. Zwei Jahre lang war das wegen der Pandemie nicht möglich.

Die älteren Besucher würden vor allem auf die Details der Modellbahnlandschaften achten, sagt Tino Krauß. "Viele Besucher, die kommen, die möchten gerne etwas wiedererkennen können." Und das können sie. So sind hier beispielsweise die Chemnitzer Stadthalle oder das Kaufhaus "Schocken" mit viel Liebe zum Detail nachempfunden.

Dass sie hier dennoch an einer Fantasiewelt bauen, wird spätestens klar, wenn man den Miniatur-ICE am Chemnitzer Hauptbahnhof sieht. Davon können die Chemnitzer in der Realität bislang nur träumen.