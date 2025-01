Am Chemnitzer Landgericht beginnt am Freitag der Prozess um den Tod der kleinen Valeriia aus Döbeln. Die Neunjährige war im Juni 2024 getötet worden. Der 37 Jahre alte Ex-Freund der ukrainischen Mutter soll die Tat begangen haben. Er soll das Kind laut Staatsanwaltschaft an der Wohnung der Mutter auf dem Weg zur Schule abgepasst und in seinem Auto mitgenommen haben. In einem Waldstück habe er das Mädchen erstickt.