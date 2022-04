Warm- oder Kaltduscher?

Nach dem Sekt beginnt die Führung. Martin Gerner hofft auf die Neugier der Gäste und betont zu Beginn, dass die Veranstaltung vom Dialog lebt. In der Kältekammer zur Entwicklung der Menschheit steht gleich die erste Frage: Wer aus der Gruppe ist Warm- und wer Kaltduscher? Die Gruppe teilt sich ungleich auf zwei Seiten, nur drei Besucherinnen und Besucher mögen es kalt. Die ersten Gemeinsamkeiten scheinen gefunden, doch so richtig ins Gespräch kommen die Teilnehmenden noch nicht.

Dann sollen alle versuchen, sich nach Alter geordnet in eine Reihe zu stellen, ohne miteinander zu sprechen. Ob das wirklich korrekt gelingt, spielt für Moderator Gerner gar keine Rolle. Ich habe abwartend an der Seite gestanden und beobachtet, wo sich jeder einordnet. Viele scheinen sich in einem ähnlichen Alter zu befinden, denn sie bilden eine Gruppe statt eine Linie. Ich schätze sie auf Mitte bis Ende 60. Mir wird klar: Die meisten Teilnehmenden sind bereits im Rentenalter.

Ein Teil der Gruppe steht in einem begehbaren Ausstellungsstück, der Rest drum herum. Mit Füßen und Fragen soll Kontakt aufgenommen werden. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Eine Frau um die 40 blickt mich enttäuscht an, als ich sie anspreche. Sie sei sehr schüchtern und hatte gehofft, im Smac einen Partner zu finden. Doch Herren in ihrem Alter sind leider nicht dabei. "Ich traue mich nicht, allein unterwegs zu sein", sagt sie. "Und beim Onlinedating habe ich Angst, weil ich nicht weiß, wer dahinter steckt." Trotzdem scheint ihr die Führung Spaß zu machen, denn sie lächelt oft. Doch ihre Schüchternheit lässt sie nicht mit den anderen ins Gespräch kommen. Nur wenn ich sie direkt anspreche, klappt es.

Spiele zum Eis brechen

Weiter geht es durch die Ausstellung. Bei jedem Halt gibt es eine Art kleines Spiel, um das Eis zu brechen und die Gäste miteinander ins Gespräch zu bringen. "Wie diese Hochzeitsspiele", lacht eine Frau. Nicht alle machen immer mit, aber der Großteil der Gruppe scheint Spaß zu haben. Allerdings gelingt die Interaktion nach meiner Beobachtung nur in Verbindung mit vom Moderator Gerner gestellten Fragen. Zwischen den Ausstellungsstücken gehen alle für sich und reden kaum miteinander.

In der Mitte der zweiten Etage tauen die Besucherinnen und Besucher so langsam auf. Sie antworten auf Gerners Fragen. Es wird viel gelacht. Bei einem Modell von Zelten erklärt Gerner, dass die Menschen umherzogen, bevor sie sesshaft wurden. Und fragt, was die modernen Wohnungen behaglich macht. Eine Frau spricht sich für ein schönes Bad aus. Das Thema Duschen ist anscheinend noch nicht durch. Ein Mann plädiert für ein bequemes Bett und Sofa: "Zum Füße hochlegen."

Viel Gelächter in der Gruppe

Gerner möchte offenbar auf etwas Bestimmtes hinaus, was denn nun genau Komfort und Behaglichkeit ausmacht. "Na, der Partner", sagt die Frau, die mir vorhin erzählt hat, dass es viele einsame Menschen in Chemnitz gibt. "Der Partner zählt zum Mobiliar?", fragt Gerner und alle lachen laut. Nicht, dass Sie jetzt denken, dass wir damit alle anderen Museumsbesucher gestört haben. Wir sind nicht nur alle einzeln und allein ins Smac gekommen, wir sind auch als Gruppe allein in den Ausstellungsräumen unterwegs.

Ein Abend unter Menschen

Nach rund einer Stunde geht die Führung langsam zu Ende. Vor einer großen beleuchteten Wand mit Alltagsgegenständen sollen sich alle ihren Lieblingsgegenstand aussuchen und darüber reden. Ich könnte mich definitiv nicht entscheiden und frage einfach die anderen.

An dieser Wand soll sich jeder seinen persönlichen Lieblingsgegenstand aussuchen und darüber ins Gespräch kommen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Ein älterer Mann bleibt stehen und mutmaßt, was sein Gegenstand sein könnte. Ein Schuh möglicherweise? Seine Analyse der Befestigungsmöglichkeiten und des Lederzuschnitts überzeugen mich, dass er Recht haben könnte. Er ist erst seit zwei Monaten allein und findet es toll an diesem Abend unter Menschen zu sein, erzählt er mir. "Ein Abend, der nicht vor dem Fernseher endet", sagt er. "Und man lernt noch was dabei."

Spaß ohne anzubändeln