Kulturhauptstadt-Highlight Chemnitz 2025: Musical bringt Mega-Chor aus Sachsen auf die Bühne

28. März 2025, 04:00 Uhr

Rund 1.500 Amateur-Sängerinnen und Sänger aus Sachsen wirken am Samstag bei der Aufführung des Musicals "Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt" in der Kulturhauptstadt Chemnitz mit. Seit einem Jahr haben sie in Leipzig, Dresden, im Erzgebirge oder Vogtland für das Projekt der Kulturkirche geprobt: Eine mitreißende Musik-Show, die vom Leben des US-Pastors und Bürgerrechtlers erzählt, in Gospel-Songs, Rock 'n' Roll und Pop. MDR KULTUR war vor dem gemeinsamen Auftritt mit den Profis bei der Hauptprobe dabei.