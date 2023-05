Lieder, die das Leben schreibt

In ihren Liedern wollen die beiden das Leben darstellen, wie es wirklich ist. "Auch die Dinge, die oft im Dunkeln gelassen werden und über die es schwer ist zu reden", so Tamara. "Unsere Songs haben eine krasse Ehrlichkeit." Die letzten Monate seien sehr schwer für sie gewesen und das höre man auch in den neuen Liedern, an denen die beiden gerade arbeiten. "Ich hatte eine sehr heftige Winterdepression", erzählt Tamara. Sie hofft, dass ihre Lieder darüber denen helfen, die sie hören und sich damit identifizieren können.

"Die ersten Konzerte mit den Songs waren krass", sagt sie. "Ich musste überlegen, wie ich sie anmoderiere, ohne zu viel preiszugeben." Sie wolle versuchen, nicht mehr so viel drumherum zu reden. "Es passiert vielen Menschen und es ist wichtig darüber zu reden", so Tamara. Trotzdem ist den beiden eine positive Einstellung wichtig. "Es gibt auch viele schöne Seiten am Leben und das sollen unsere Auftritte auch vermitteln", sagt Tristan.

Tamara und Tristan haben sich ein kleines Aufnahmestudio in ihrer Wohnung eingerichtet. "Neben uns ist eine Anwaltskanzlei und über uns ein Zahnarzt", sagt Tamara. Dadurch würden sie niemanden mit der Musik stören. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Teilzeitmusiker mit Businessplan

Leben können die beiden von ihrer Musik bislang noch nicht. Drei Tage in der Woche sind für ihre Musik reserviert. "Man muss wissen, welche Einnahmequellen als Musiker es gibt", sagt Tamara. "Man braucht einen guten Businessplan und Durchhaltevermögen." So treten die beiden unter anderem auch mit Coversongs bei Hochzeiten und Firmenfeiern auf, um vielleicht bald von ihrer Musik leben zu können.

Doch auch mit ihren eigenen Liedern locken die beiden inzwischen ein immer größeres Publikum an. "Wir hatten auch mal einen Auftritt, wo wir nur vor neun Menschen gespielt haben", erinnert sich Tamara an die Anfänge. Inzwischen habe sie aber keine Angst mehr, dass sie nur vor so wenigen auftreten.