Im Kinder- und Jugendclub Mikado auf dem Chemnitzer Sonnenberg herrscht reger Betrieb. Kinder wuseln umher, wollen Billard spielen oder basteln. Doch seit Mitte März gibt es noch ein weiteres Angebot, was die Kinder anlockt: kostenlose Nachhilfe für die 1. bis 12. Klasse und für alle Fächer.

"Wir hatten davor schon eine Hausaufgabenhilfe", erzählt Simone Kempe, die Chefin des Mikado. "Doch durch das Homeschooling kamen immer mehr Fragen und da war ich allein einfach überfordert." Deswegen suchte sie sich mit dem B&T Bildungsteam einen Kooperationspartner. "Mir war wichtig, dass es einen pädagogischen Ansatz gibt und sichergestellt ist, dass immer ein Nachhilfelehrer vor Ort ist", so Kempe.

Nachhilfe ohne Voranmeldung

Immer am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag können die Kinder ohne Voranmeldung zur Nachhilfe vorbeikommen. "Wir wollen die Hürde für die Teilnehmer so gering wie möglich halten", sagt Tim Hujer vom B&T Bildungsteam. "Nachhilfe ist zum Teil immer noch negativ besetzt und vielleicht können wir so ein paar Barrieren abbauen", ergänzt seine Geschäftspartnerin Brigitte Deutsch. Die Wirtschaftlichkeit stehe dabei nicht im Vordergrund, sondern die individuellen Lernbedürfnisse der Kinder.

Studentin Tanja Pöthe übernimmt jede Woche den Nachhilfeunterricht im Kinder- und Jugendclub Mikado. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Die Corona-Pandemie hat viele Lernprobleme noch verschärft, sagen alle drei übereinstimmend. Die größten Defizite gebe es demnach in den Hauptfächern. "Außerdem sind wir hier auf dem Sonnenberg auch in einem sozialen Brennpunkt", so Kempe. Es gebe viele Familien mit Migrationshintergrund, in denen die Kinder Zuhause wenig schulische Hilfe erhalten könnten. Doch auch andere Familien seien überfordert.

Nachhilfetermine im Mikado jeden Mittwoch 15:30 bis 17 Uhr

jeden Donnerstag 15 bis 16:30 Uhr

"Zum Teil hapert es schon an der technischen Ausstattung", sagt Deutsch. "Es gibt Probleme mit der Internetverbindung, manche Familien haben nur einen Laptop, der aber parallel auch fürs Homeoffice gebraucht wird." Die größte Schwierigkeit sei jedoch, dass die Kinder nie gelernt hätten, sich Lernstoff selbst zu erarbeiten. "Und dann wurden sie im Lockdown oft damit allein gelassen", so Deutsch. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie würden noch lange bei den Schülern zu spüren sein, sagt Hujer. "Aber in ein paar Jahren interessiert es niemanden mehr, dass da eine Pandemie war und deswegen der Lernstoff nie verinnerlicht wurde." Dem müsse jetzt entgegengewirkt werden.

Langfristiger Sponsor gesucht

Finanziert wird das Projekt derzeit von der Aktion Mensch. Die Finanzierung reicht dabei für etwa ein Jahr. Simone Kempe würde die kostenlose Nachhilfe gern langfristig im Mikado anbieten. "Dazu müssen wir dann aber Sponsoren finden, um die Nachhilfelehrer bezahlen zu können", sagt sie.

Sachsen gibt grünes Licht für Förderung von Schülern und Schülerinnen Um die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abzumildern, hat der Freistaat Sachsen grünes Licht für das gemeinsame Corona-Aufholprogramm des Bundes und der Länder gegeben. Eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung hat Sachsen nun unterzeichnet, wie das Kultusministerium mitteilte. Um Lernrückstände bei Schülerinnen und Schüler auszugleichen, könnten damit zusätzliche Maßnahmen in Höhe von 47,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln finanziert werden. Der Freistaat Sachsen ergänzt das Programm in gleicher Finanzhöhe.



"Kinder und Jugendliche hat die Isolation durch Schulschließungen besonders hart getroffen. Mit dem Programm wollen wir sicherstellen, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler Unterstützung bekommen, die Hilfe am dringendsten benötigen", so Kultusminister Christian Piwarz.