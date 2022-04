Wie ist die Versorgungssituation in Chemnitz? - Um Lücken in der Nahversorgung zu identifizieren, gibt es in Chemnitz das Einzelhandels- und Zentrenkonzept von 2016.

- Das Konzept soll alle fünf Jahre aktualisiert werden. Die nächste Aktualisierung soll laut Angaben der Stadt Chemnitz im Sommer 2022 vorliegen.

- Versorgungslücken in Chemnitz liegen vor allem in den eingemeindeten Stadtteilen, wie Klaffenbach und Euba.

- In den Gebieten mit einer Einwohnerdichte von 400 Einwohner und mehr pro

Quadratkilometer müssen bei einer geplanten Marktneuansiedlung mindestens 4.000 Einwohner im fußläufigen 700-Meter-Bereich wohnhaft sein bei gleichzeitig

einzuhaltenden Mindestabständen zum nächsten Lebensmittelmarkt.

- Neuansiedlungen nach diesen Kriterien sind im zentralen Bereich des Kapellenbergs, dem Bereich Reichenbrand/Mittelbach und im Norden von Siegmar möglich.

- Von November 2020 bis Januar 2021 führte die Stadt Chemnitz eine Umfrage durch, um Probleme bei der Nahversorgung zu ermitteln. Die Ergebnisse sollen ebenfalls in das Einzelhandels- und Zentrenkonzept einfließen. In den Stadtteilen Reichenhain (85 Prozent), Kapellenberg (78,4 Prozent) und Reichenbrand (66,7 Prozent) ist der Wunsch nach zusätzlichen Lebensmittelangeboten besonders hoch.

Quelle: Stadt Chemnitz