Mehr als 30 Jahre stand auf dem Schild neben der Tür zur Arztpraxis in Adorf bei Chemnitz "Dr. Simone Friedrich, Fachärztin für Allgemeinmedizin". Seit Dienstag ist sie mit 63 Jahren im Ruhestand. Betrieb herrscht trotzdem in der Praxis, denn sie hat - entgegen dem Trend - einen Nachfolger für ihre Landarztpraxis gefunden. Auch wenn nur ein provisorisches Schild mit neuem Namen auf ihren Nachfolger, Dr. Frank Pützschler, hinweist, hat sein Arbeitsalltag schon begonnen. "Es ist ein Prozess und ich bitte meine Patienten am Anfang um Verständnis, wenn nicht alle Dinge sofort zu 100 Prozent funktionieren und nicht alle Wünsche sofort erfüllt werden können."



Er sei bereits einen Monat hier angestellt gewesen. "Ich konnte schon etwas Praxisluft schnuppern und bin auf ein gut organisiertes und motiviertes Team getroffen." Mit seiner Vorgängerin habe er eine geduldige Kollegin gefunden, die ihm für Fragen jeglicher Art zur Verfügung gestanden habe. Schon am ersten Arbeitstag als neuer Praxisinhaber hat Dr. Frank Pützschler alle Hände voll zu tun.

Wechsel vom Klinikstress zum "geregelten" Landarztleben

An seinem ersten Arbeitstag als Praxis-Chef sei er überwältigt von den Reaktionen der Patienten. "Sehr viel Dankbarkeit hat es gegeben, dass es weitergeht." Das erzeuge aber auch eine gewisse Erwartungshaltung. Aber erst einmal sollte die Anerkennung Simone Friedrich gelten, die die Praxis mehr als 30 Jahre geführt habe. "Sie hat ja für mich den Begriff 'vom Himmel gefallen' gewählt. So ist es nicht. Allerdings war das Zusammentreffen mit ihr ein absoluter Glücksfall." Frank Pützschler war viele Jahre als Chirurg im Klinikum Chemnitz tätig. Eine Reihe persönlicher und beruflicher Erfahrungen hätten ihn zweifeln lassen, ob er so weitermachen könne.

Da zählt die anonyme Atmosphäre im Krankenhaus dazu, knappe Patientenkontakte in der Akutbehandlung und auch die Dauerbelastung im Rahmen der 24-Stunden-Bereitschaft. Das wirkt sich auf das Familienleben und die eigene Gesundheit aus. Dr. Frank Pützschler neuer Landarzt in Adorf

Ganz bewusst habe er nach einer Landarztpraxis gesucht. Vor vier Jahren sei eine Tür für ihn zur Allgemeinmedizin aufgegangen. Den Schritt zu gehen, habe dennoch Mut gebraucht.

Dr. Frank Pützschler hat ganz bewusst nach einer Praxis im ländlichen Raum gesucht.

Nachfolger ist "vom Himmel gefallen"

Simone Friedrich geht mit gemischten Gefühlen in den Ruhestand. Nach dreißig Jahren fällt ihr der Abschied von ihren Patienten schwer. "Ich bin natürlich sehr glücklich, dass Dr. Pützschler die Praxis übernehmen wird. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass die Chemie zwischen uns stimmt." Auch die Patienten seien froh, dass sie aufgefangen werden, es weitergehe.

Trotzdem verlasse ich die Praxis mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Beim Ausräumen sind die vergangenen 30 Jahre noch einmal an meinem geistigen Auge vorbeigezogen. Dr. Simone Friedrich Landärztin a.D.

Sie habe sehr viele dankbare Briefe, Blumen, Geschenke und vor allem liebe Worte bekommen. Und ist froh, dass es nahtlos weitergehe in der Praxis. "Ich wollte gerade beginnen, nach einem Nachfolger zu suchen, da kam Dr. Pützchler auf mich zu. Das war ein großes Glück. Daher habe ich gesagt, er sei 'vom Himmel gefallen'". Dr. Simone Friedrich verlässt nach mehr als 30 Jahren ihre Praxis mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Gesundheitsministerin Petra Köpping: Zahlen sind alarmierend