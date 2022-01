Sachsens erstes Neujahrsbaby ist wahrscheinlich in Chemnitz zur Welt gekommen. Wie das Klinikum am Sonnabend mitteilte, erblickte Emma um 1:11 Uhr das Licht der Welt. Die Kleine ist das sechste Kind von Benita und Torsten Kitzmann. Emma brachte bei ihrer Geburt 3.185 Gramm auf die Waage, verteilt auf eine Länge von 49 Zentimetern. Im Klinikum Chemnitz kamen im vergangenen Jahr insgesamt 1.508 Kinder zur Welt, 756 Mädchen und 752 Jungen.

Die beiden anderen Neujahrsbabys wurden aus Krankenhäusern in Dresden gemeldet. Im St. Joseph-Stift konnten um 2:34 Uhr Kathleen Berger und Dominic Haufe aus Bannewitz mit Mara ihr zweites Kind in den Armen halten, wie die Klinik mitteilte. Chefarzt Axel Gatzweiler freute sich, dass die jungen Eltern nach der Geburt ihres ersten Kindes im Jahr 2018 wieder das St. Joseph-Stift ausgewählt haben. "Trotz der coronabedingten Einschränkungen tun wir alles dafür, um ihnen eine sichere und familienorientierte Betreuung anbieten zu können." Im vergangenen Jahr kamen hier 815 Jungen und 771 Mädchen zur Welt.



Rund sechs Stunden später wurde auch im Diakonissenkrankenhaus Dresden das erste Baby des Jahres begrüßt. Um 8:24 Uhr kam Konrad gesund und munter auf die Welt. Aus den anderen sächsischen Krankenhäusern gingen am Sonnabend zunächst keine weiteren Meldungen über Neujahrsbabys ein.