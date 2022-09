In Chemnitz gründet sich am Donnerstag ein Notfallverbund für die Rettung von Kulturgut. Darin wollen sich Archive, Bibliotheken, Museen und Sammlungen der Stadt zusammenschließen. Ziel ist, gemeinsam Vorsorge zu treffen für Katastrophenfälle, wie etwa Brände oder Hochwasser. Dazu sollen unter anderem Notfallpläne erstellt und Übungen durchgeführt werden. Im Notfall wollen sich die Einrichtungen gegenseitig Material, Personal und erforderlichenfalls geeignete Auslagerungskapazitäten zur Verfügung stellen.

Das älteste historische Dokument, das in einer Chemnitzer Kultureinrichtung aufbewahrt wird, ist die Urkunde zur Gründung und Ausstattung des Nonnenklosters Geringswalde durch Hermann II. von Schönburg aus dem Jahre 1233. In Thüringen wurde der erste derartige Notfallverbund 2007 gegründet. Anlass war der Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar.