Die am Freitag in Chemnitz tot aufgefundene 89-Jährige Seniorin ist laut Obduktionsbericht gewaltsam zu Tode gekommen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Chemnitz, Ingrid Burghart, bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presseagentur, dass bei der Obduktion eine "Einwirkung am Hals" als Todesursache festgestellt worden sei. Nähere Angaben machte sie nicht.

In Verdacht steht der 84 Jahre alte Ehemann der Frau. Er war noch am Freitag festgenommen worden und befindet sich seit Sonnabend in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Mitarbeiter eines Pflegedienstes hatten die Seniorin am Freitag tot in ihrer Wohnung im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf aufgefunden.