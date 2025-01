Das Bergbaumuseum Kohlewelt in Oelsnitz im Erzgebirge wird am Samstag wiedereröffnet. Nach einer sechsjährigen Umbaupause kann man sich in der neuen Dauerausstellung über die Geschichte des Steinkohlebergbaus informieren – von 1844 bis 1971 wurde in Oelsnitz und Umgebung Steinkohle gefördert. 30 Millionen Euro wurden investiert, um diese Historie auf moderne und interaktive Weise zu präsentieren – darunter auch Fördergelder des Freistaats Sachsen.