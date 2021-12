Den Anfang Dezember veröffentlichten Aufruf des Netzwerks "Chemnitz für Menschlichkeit" haben bisher mehr als Tausend Unterstützer unterschrieben. In dem Offenen Brief fordern die Initiatoren den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer auf, "den wöchentlich stattfindenden Demonstrationen und der damit verbundenen rechten Gewalt und Hetze entschieden und konsequent entgegenzutreten".

Die Musikpädagogin Nancy Gibson hat den Offenen Brief unterzeichnet, weil sie schon seit Jahren beobachtet, wie die Kommunikation immer aggressiver wird. Sie sagte MDR SACHSEN: "Ich kenne Leute, in Verantwortungspositionen, die momentan richtig verzweifeln. Die werden so aggressiv angegangen, dass sie um ihre eigne Sicherheit bangen müssen." Gibson glaubt, den Extremisten gehe es nur darum, "etwas kaputt zu machen". Deshalb seien sie auch gegen das Projekt der Kulturhauptstadt 2025. Umso wichtiger sei es, diese Leute in die Schranken zu weisen.