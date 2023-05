Abschiebung 16 Bundestagsabgeordnete gegen Abschiebung vietnamesischer Familie

Hauptinhalt

Die mögliche Abschiebung der in Chemnitz lebenden vietnamesischen Familie Pham/Nguyễn hat einige sächsische Bundestagsabgeordnete dazu bewogen, in einem Brief an Sachsens Innenminister Armin Schuster ein Überdenken der Entscheidung zu fordern. Sie wollen erreichen, dass die Familie dauerhaft in Deutschland bleiben kann.