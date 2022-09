Ikarus 180 in der DDR und in Karl-Marx-Stadt Beim Nahverkehr in Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz) waren Ende der 1960er bis Anfang der 1980er-Jahre insgesamt 83 Ikarus-Gelenkzüge 180 im Einsatz - 77 Stadtbusse mit vier Türen und sechs Zweitürer in Überlandversion. Weitere fuhren beim Kraftverkehr Karl-Marx-Stadt auf Überlandlinien, wo auch die kurzen Standardbusse vom Typ 556 eingesetzt wurden. Sie besitzen dieselbe Karosserieform, nur keinen Nachläufer und folglich kein Gelenk.



Als legendär gelten zwei umgebaute Ikarus 180 der Zwickauer Firma Kaiser, die bis Anfang der 1990er-Jahre im Liniendienst zwischen Zwickau und Karl-Marx-Stadt auf der Linie T-152 fuhren und wie Reisebusse mit plüschigen Sitzen ausgestattet waren.



Zwischen 1964 und 1973 kaufte die DDR 1.140 Ikarus-Busse der Reihe 180 in Stadt- und Überlandausführung. Im Stadtverkehr kamen die Gelenkbusse anfangs noch mit Schaffner zum Einsatz, der an der letzten Tür eine kleine Kabine hatte.



Die 180er waren die ersten Gelenkbusse, die in relevanten Stückzahlen in der DDR zum Einsatz kamen. Mit ihnen wurden die Satellitensiedlungen erschlossen, die nach und nach am Rande der Industriestädte entstanden. Straßenbahnmuseum Chemnitz & Motorbuch Verlag Stuttgart