Der Energieversorger EnviaM stellt im Kulturhauptstadtjahr 2025 zwei Konzerte in Chemnitz auf die Beine. Sie sollen unter dem Titel "Power Open Air" im August am Hauptstandort in Chemnitz stattfinden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Auftreten sollen demnach der deutsche Popsänger und Songwriter Wincent Weiss sowie DIKKA, das rappende Nashorn.