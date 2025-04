Cornelia Jahn ist eine der Mitorganisatoren des Osterwanderweges. Sie steht den Ostereierbrunnen, einer Neuheit in diesem Jahr: "Der Brunnen ist dieses Jahr eine Neuheit von uns. Wir wollen ja in diesem Jahr die 10.000-Eier-Grenze durchbrechen. Und schon alleine unseren Brunnen haben wir mit 1.000 Eiern geschmückt." Nachgezählt haben die Initiatoren noch nicht aber aufgrund der vielen Vereine, die in diesem Jahr mitgemacht haben, ist die 10.000-Eier-Schallmauer wohl locker zu schaffen. Zumal ja noch lange nicht Ostern ist. "Jeder der will kann natürlich hier noch weitere Büsche und Bäume auf dem sechs Kilometer langen Weg mit Ostereiern schmücken."