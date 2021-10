Am 7. November dürfen Geschäfte in den Chemnitzer Stadtteilen Hilbersdorf und Stelzendorf nach einem Beschluss des OVG Bautzen nicht geöffnet werden.

Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat die von der Stadt Chemnitz erlaubte Sonntagsöffnung von Geschäften am 7. November nicht gestattet. Damit gaben die Richter in Bautzen einem entsprechenden Antrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi statt. Laut OVG-Beschluss dürfen die Geschäfte in den Stadtteilen Hilbersorf und Stelzendorf an diesem Tag nicht öffnen. In Hilbersdorf findet an diesem Tag ein Vereinsfest mit Maskottchenparade statt. Im Einkaufszentrum Neefepark ist eine Veranstaltung unter dem Titel "Rumopern im Neefepark" geplant.