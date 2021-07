In Chemnitz startet am Donnerstag das Openair-Festival "Parksommer" in seine fünfte Auflage. Rund einen Monat lang wird im Stadthallenpark täglich außer montags Kultur für Groß und Klein geboten. Dabei beginnt das Programm oft bereits 17 Uhr mit Aktivitäten für Kinder, wie Hula-Tanz, Basteln von Instrumenten, Vorlesen oder Kinder-Yoga. Ab 18 Uhr gehört der Park den erwachsenen Yoga-Freunden. Um 20 Uhr beginnt dann jeweils das Abendprogramm.

"Für uns stand es außer Frage, dass wir es wieder machen wollen", sagt Ralf Schulze, Geschäftsführer der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH. "Wir haben das ganz Jahr über geplant und wir haben uns sehr gefreut, dass in den letzten vier bis sechs Wochen die Entwicklung so positiv war, dass wir ohne größere Einschränkungen im Stadthallenpark spielen können."

Insgesamt 75 Veranstaltungen können in diesem Jahr bis zum 22. August kostenlos besucht werden. Bei der Eröffnung am Donnerstag wird wie gewohnt das Studio W.M. den Auftakt bestreiten. Am Vormittag gibt es ein Musikpicknick von Kindern für Kinder und am Abend das traditionelle Eröffnungskonzert.