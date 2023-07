Was ist der Parksommer? Der Parksommer findet vom 6.7. bis 6.8. im Stadthallenpark in der Chemnitzer City statt. Bis auf den jeweiligen Montag gibt es an jedem Wochentag ein Kulturangebot.



So findet am Dienstag die Jazz- und Bluesnacht statt. Der Mittwoch ist der Folkmusik vorbehalten. Am Donnerstag ist Klassikabend, am Freitag Poetry-Slam. Am Samstag gehört die Bühne der Singer-Songwriter-Fraktion und am Sonntag dürfen sich die Besucher auf ein Wunschkonzert freuen. Hier gibt es ein Wiedersehen mit Künstlern, die bereits beim Parksommer in den vergangenen Jahren gespielt haben, und die sich die Besucher erneut gewünscht haben.



Von Dienstag bis Freitag gibt es nachmittags zudem ein Programm für Kinder. Ab 18 Uhr können Interessierte dienstags bis sonntags an Sportkursen im Park teilnehmen. Parksommer Chemnitz