Gegen das Altwerden hilft nur eins: Musik und Tanzen. Davon ist Wirgina Szymt alias DJ Vika überzeugt. Am Sonnabend hat die Seniorin, die sonst in Metropolen wie Paris, Moskau oder Berlin auflegt, in einem alten Fabrikkomplex in Chemnitz an den Turntables gestanden und den Besuchern ordentlich eingeheizt. Kleiner Spoiler: Das Alter hat an diesem Abend eine große Rolle gespielt, aber keine Bedeutung gehabt.

Herzchenbrille, weiße Plateauschuhe und perfekt sitzender Lippenstift in Pink – in Nullkommanichts hat DJ Vika die Herzen der Besucher erobert. Die Stimmung ist sommerlich ausgelassen an diesem Samstagabend in einem der vielen Chemnitzer Garagenhöfe. Lichterketten baumeln zwischen den einzelnen letzten Mauerresten eines alten Fabrikgeländes, dazwischen stehen Klappstühle aufgereiht. Vor der Party gibt es noch einen Dokfilm über Vika. Immer mehr solcher Sitzgelegenheiten werden von den Veranstaltern angeschleppt, denn der Besucherstrom ebbt nicht ab. Hunderte Gäste sind gekommen, um DJ Vika an diesem Abend zu feiern. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Feiern ohne Schranken

Zu Beginn erzählt DJ Vika in einer kleinen Gesprächsrunde, wie sie zu ihrem ungewöhnlichen Hobby gekommen ist. Bis zur Rente hat die in Vilnius geborene Polin in einer Jugendvollzugsanstalt gearbeitet. Erst als eine Art Lehrerin, zum Schluss als Direktorin der Einrichtung.

Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo "Als ich dann aber in Rente gegangen bin, habe ich mich nach kurzer Zeit gelangweilt. Und da hatte jemand die Idee, ich könnte doch mit alten Leuten was machen." Und weil Wirgina Szymt eine musische Ader hat und sie weiß, wie verbindend Musik sein kann, stellt sie eine Theatergruppe auf die Beine, gründet ein Kabarett mit dem Namen Viagra. Und begann in einem Pub aufzulegen. "Da waren dann auch jüngere DJs und ich konnte mir von denen was abgucken."

Ich liebe das Leben. Ich liebe Menschen, ich liebe junge Menschen und mit Musik kann ich sie alle erreichen. Wirgina Szymt alias DJ Vika

Seit knapp 30 Jahren legt DJ Vika mittlerweile auf. Einen Manager oder jemanden, der für sie die Organisation übernimmt, braucht sie nicht. Die 86-jährige Warschauerin macht alles allein und spielt nur auf Einladung. "Das gibt mir Sicherheit, dass die Leute mich auch wirklich wollen und meine Musik mögen", so Wirgina Szymt.