Bei einer Pfefferspray-Attacke in einer Chemnitzer Oberschule sind Freitagmittag sieben Schüler leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, hat sich der Vorfall in der Schule "Am Flughafen" im Stadtteil Kappel ereignet. Die verletzten Schüler seien vor Ort behandelt worden.