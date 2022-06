Für ihren Beitrag führte sie Interviews mit Leuten, die in verschiedenen Funktionen in Clubs arbeiten oder gearbeitet haben. Entstanden ist daraus der interaktive Rundgang "Club Time?!" durch einen Club kurz vor dem Schließen. "Die Gäste werden den Club so erleben, wie ihn die wenigsten kennen", sagt Weirauch. "Das Putzlicht ist bereits an, es sind nur noch wenige Menschen da."