Am Klinikum Chemnitz haben am Dienstag 23 internationale Fachkräfte ihre Berufserlaubnis erhalten. Sie kommen aus Ägypten Brasilien, Indien und dem Iran. Nach Angaben des Klinikums Chemnitz können sie nach ihrer einjährigen Weiterbildung nun im deutschen Gesundheitswesen arbeiten.

Mit dem Abschluss in der Tasche werden die jungen Frauen und Männer in der klassischen Krankenpflege, als Operationstechnische Assistenten oder im Bereich der Anästhesie arbeiten.

Der medizinische Geschäftsführer am Klinikum Chemnitz Martin Wolz lobte das Engagement der Menschen, die sich in die schwierige Materie eingearbeitet hätten. "Ein ganz großer Teil wird bei uns am Klinikum weiter arbeiten. Das ist eine sehr willkommene und wichtige Unterstützung unserer Fachkräfte."