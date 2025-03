Durch Corona an die Dartscheibe

So richtig zum Dartspielen ist Julia Taubitz, so erinnert sie sich, erst während der Coronazeit gekommen. Viel sei nicht möglich gewesen zwischen den Rennläufen im abgeschirmten Hotel. "Und da haben wir uns immer eine Darts-Scheibe eingepackt, in den Hotelzimmern aufgehangen und viel Darts gespielt", erzählt die gebürtige Annaberg-Buchholzerin.

Nach der Pandemie sei die Dartscheibe aber leider wieder zu Hause geblieben und so ist die Rollenverteilung zwischen ihr Teamkollege Max Hoop klar: "Ich bin für den Spaß hier. Max ist für den Sieg hier, also wird das heute ein spaßiger Sieg," meint Julia Taubitz breit lachend.

Julia Taubitz Rodelweltmeisterin aus Annaberg-Buchholz

Mindestens das Halbfinale soll es sein, wenn es nach Max Hoop alias "Der Maximiser" geht. Er war der erste deutsche Dartspieler, der ein Turnier der PDC Pro Tour gewonnen hat. "Gerade auf der Bühne mit Live-Publikum ist es wichtig ruhig zu bleiben und bei sich zu bleiben", erklärt der 28-Jährige Wiesbadener, der auch mal eine Zeit lang im Vogtland gelebt hat.

Mario Basler: Sollte nicht so schwer sein, die drei Pfeile an das Board zu kriegen

Auch die letzte Dart-Session des ehemaligen Fußballspielers Mario Basler ist schon länger her. Extra vorbereitet hat er sich nicht. Immerhin gehe es ja vor allem um den Spaß, so der 56-Jährige.

Mario Basler ehemaliger Profi-Fußballer

Kreative Kostüme: Schneewitchen und die Minions auf den Zuschauerrängen

Eine Meinung, die Marius Jäger und seine Freunde im Publikum teilen. Einen ordentlichen Weg haben sie auf sich genommen: Aus der Nähe von Hamburg sind die sieben Dart-Fans fünf Stunden nach Chemnitz gereist. Die Spannung sei das, was sie am Darts-Sport lieben. "Ein schlechter Wurf entscheidet alles. Und die Stimmung natürlich hier in der Halle", so Marius, der wie der Rest seiner Gruppe im Minion-Kostüm angereist ist.

Abgedrehte Verkleidungen haben schon länger eine Tradition unter den Zuschauern bei Darts-Veranstaltungen. Auch Fabian Schöne aus Chemnitz hat sich als Schneewittchen in Schale geworfen. Umringt ist er von den sieben "Saufzwergen" – eigentlich seine Fußballkumpels und leidenschaftliche Darts-Spieler.

Fabian Schöne Darts-Fan aus Chemnitz

"Es geht hier eigentlich um dieses Miteinander, das Zusammensein auf ein Bierchen mit den Kumpels, ein bisschen feiern, verkleiden – einfach eine gute Zeit haben", erklärt der 32-Jährige.

Mögliches Folgeevent 2026 geplant

Bildrechte: Julia Schönfeld/MDR Inzwischen fliegen auf der Bühne die Pfeile. In mehreren Runden treten die Teams gegeneinander an, unterstützt vom lautstark singenden und jubelnden Publikum. Mit dem Promi-Darts-Turnier wollte Veranstalter Matthias Krauß im Kulturhauptstadtjahr ein neues Event etablieren und das hat offenbar gut funktioniert. "Wir sind restlos ausverkauft", so Krauß. Vielleicht ein Auftakt, denn am 28. März 2026 gebe es noch keine anderen Turniertermine, verrät der Eventmanager.

Am Ende der rund vierstündigen Veranstaltung, haben es Julia Taubitz und Max Hoop tatsächlich geschafft. Bis ins Finale haben sie sich vorgekämpft und stemmen schließlich den Siegerpokal der ersten "Promi Darts Masters" in Chemnitz in die Höhe.