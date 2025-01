Diese Vorstellung gefiel Sören Uhle von Anfang an so sehr, dass er einiges an Schmerzen dafür in Kauf nahm. Im Oktober 2020 ließ er sich den Slogan der Kulturhauptstadt vor laufenden Kameras auf den Oberarm tätowieren. "Da steht 'C the unseen', das ist das Logo", lachend präsentiert Uhle den Spruch auf seiner Haut. Auf Deutsch: "Mach das Ungesehene sichtbar".

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas