Die sächsische SPD wählt am Sonnabend auf einem Parteitag in Chemnitz eine neue Führungsriege. Vom Votum soll ein Signal der Geschlossenheit ausgehen, teilt die SPD Sachsen mit. Denn alle bisherigen Vorstandsmitglieder treten zur Wiederwahl an, darunter die beiden Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann.

Kathrin Michel und Henning Homann, die 2021 zu den Parteivorsitzenden der Sachsen-SPD gewählt wurden, treten dieses Jahr zur Wiederwahl an. (Archivbild) Bildrechte: dpa