Passanten haben einen Mann mit schweren Verletzungen am Oberkörper in Chemnitz entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, fanden sie den 37 Jahre alten Mann in einem Straßengraben. Zuvor sei der Notruf an die Polizei eingegangen, dass es einen Unfall in der Blankenburgstraße gegeben habe. Reporterangaben zufolge hatte der Mann Stichverletzungen. Das wollte die Polizei auf Anfrage nicht bestätigen.

Bildrechte: Harry Härtel