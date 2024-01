Die sogenannte Operative Einsatzgruppe der Polizei in Chemnitz bekommt mehr Personal. Wie die Polizeidirektion am Donnerstag mitteilte, stehen ab sofort acht weitere Beamte für die Streifen in der Chemnitzer Innenstadt zur Verfügung. Damit seien jetzt insgesamt wie geplant 22 Polizistinnen und Polizisten bei der Einheit im Dienst.