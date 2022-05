Die Kriminalpolizei in Chemnitz ermittelt wegen mehrerer Brände in der Stadt. Wie Polizeisprecherin Jana Ulbricht mitteilte, werten die Ermittler Spuren der Brandorte und die Art der Feuer aus. "Dies dient dazu, Tatzusammenhänge zu erkennen und auch Rückschlüsse auf die Täter ziehen zu können". Mit Blick auf die Brandereignisse geht die Polizei nicht davon aus, dass die Brände nur von einer Person begangen wurden, sagte Ulbricht. Ein 23 Jahre alter Mann, der vor einer Woche wegen einer Serie von Bränden festgenommen wurde, sitze noch in Haft.

Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

In Chemnitz hat es in der Nacht zu Freitag erneut gebrannt. Laut Feuerwehr war das Feuer diesmal in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Markersdorf ausgebrochen. Der Brand sei schnell gelöscht worden, sodass sich keine Flammen auf andere Kellerbereiche ausbreiten konnten. Verletzt wurde niemand.