Zwei Männer haben in Chemnitz am Donnerstag mehrere Menschen leicht verletzt. Nach Polizeiangaben bedrohte einer der Täter umstehende Passanten unter anderem mit einer Kettensäge. Die Beschuldigten hätten zunächst aus bisher ungeklärten Gründen eine 31-Jährige in einen Transporter gezogen. Mehrere umstehende Passanten hätten den Vorfall bemerkt und sich vor den Wagen gestellt, um die Männer an der Weiterfahrt zu hindern.