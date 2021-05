Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln gegen eine 53-Jährige aus Burgstädt wegen versuchten Totschlags. Wie die Polizei mitteilte, soll die Frau ihren gleichaltrigen Lebensgefährten am Sonntag lebensbedrohlich verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte ihn am frühen Abend in ein Krankenhaus. Dort musste er operiert werden. Derzeit befindet er sich auf der Intensivstation.