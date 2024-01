In der Chemnitzer Innenstadt soll es ab April einen neuen "Sicherheitspunkt" geben. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wird in der ehemaligen McDonalds-Filiale an der Zentralhaltestelle eine neue Anlaufstelle eingerichtet werden. Diese soll vom Ordnungsdienst und der Polizei besetzt werden und von Montag bis Sonnabend in den Nachmittags- und Abendstunden geöffnet haben.