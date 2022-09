Betrugsmasche Diebstahl per Anruf in Schwarzenberg

Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche namens "Vishing" - eine Kombination aus "Voice" (dt.: "Stimme") und "Phishing" (dt.: Daten abschöpfen). Die Trickbetrüger ködern ihre Opfer per Telefon. Die Täter gelangen durch geschicktes Ausfragen an sensible Daten oder Geld.

Die Masche des telefonischen Trickbetrugs könne variieren, so die Polizei. In den meisten Fällen werden die Opfer telefonisch von einem angeblichen Mitarbeitenden der Hausbank kontaktiert und vom scheinbaren Kontomissbrauch überzeugt. Eine Variante beinhaltet die Vermittlung an eine fiktive Sicherheitsabteilung oder die angebliche Polizei. Für eine Spurensicherung benötigten die vermeintlich hilfsbereiten Anrufer die originale Karte mit dazugehöriger PIN. In kürzester Zeit erscheint ein Bote der angeblichen Bank und lässt sich die Girokarte aushändigen.