Womit befasst sich ein Pomologe? Ein Pomologe bestimmt das Obst und nimmt die systematische Einteilung einer Apfelsorte vor. Pomologen widmen sich nicht nur der Bestimmung von Arten, viele kümmern sich auch um den Erhalt von Sorten. Im Fokus vieler Pomologen steht der Erhalt alter Obstsorten, die kommerziell nicht mehr rentabel sind, aber eine wichtige genetische Ressource darstellen.



Um Pomologe zu werden, ist ein großes persönliches Interesse an Obst erforderlich, denn es gibt keine Ausbildung dafür. Zwar ist es von Vorteil, einen einschlägigen Beruf, wie Gärtner, erlernt zu haben, viele Experten in diesem Bereich sind jedoch Autodidakten und haben sich das Fachwissen etwa aus Büchern selbst über viele Jahre angeeignet. Äpfel werden in erster Linie anhand der Früchte bestimmt. Weitere Merkmale wie Blätter, Blüten oder Lagerfähigkeit können ebenfalls zur Bestimmung herangezogen werden. Quelle: Plantopedia