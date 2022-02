330 Millionen alter Urzeit-Hai schwimmt durch Chemnitz

Ein gut ein Meter langer Haifisch empfängt seit einigen Tagen im Naturkundemuseum Chemnitz die Besucher. Seine Vorfahren sind auch schon in der Gegend unterwegs gewesen. Denn der Einstachelhai namens Xenacanthus hatte im Chemnitzer Raum seine Kinderstube. Allerdings ist das schon einige Zeit her, weiß der Direktor des Museums, Ronny Rößler. "Vor etwa 330 Millionen Jahren haben hier Haie in einem Flussdelta gelaicht. Haie haben bis heute überlebt und sich durchgesetzt. Dass das in Chemnitz mal losging, das hat Charme, finde ich."