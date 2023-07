Das Projekt "Vietnamesische Geschichten aus Chemnitz" des Vereins ASA-FF e.V. hat am Dienstag den Sächsischen Preis für Kulturelle Bildung "Kultur.LEBT.Demokratie" erhalten.

In dem Figurentheaterstück erzählen vietnamesische Frauen ihre Lebensgeschichte in Deutschland. Bildrechte: Dieter Wuschanski

Das deutsch-vietnamesische Projekt setzt sich mit der Chemnitzer Migrationsgeschichte und den Lebenswegen ehemaliger Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam auseinander. Entstanden ist ein Figurentheater-Stück mit dem Titel "So glücklich, dass du Angst bekommst", bei dem drei der Vietnamesinnen ihre Lebensgeschichte erzählen.

Alle kamen vor mehr als 40 Jahren als Studentinnen oder als Vertragsarbeiterinnen in die DDR. 1990 waren sie die ersten Arbeitslosen der neuen Zeit. Sie mussten um Selbstständigkeit und Selbstbestimmung kämpfen und zogen ihre Kinder im geeinten Deutschland groß. In dem Theaterstück blicken sie auf die eigenen Lebenswege und ihre individuellen Erfahrungen zurück und erzählen aus ihrer Perspektive von den Auf- und Umbrüchen der 80er und 90er Jahre.

Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wurde am Vormittag in Chemnitz durch die Sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch verliehen. Sie sagte, dass Gewinner sind nicht nur die Preisträger, sondern alle Projekt-Beteiligten seien. "Sie haben gemeinsam erlebt, dass Demokratie Arbeit macht, aber auch Freude am Gelingen demokratischer Prozesse schafft."