Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) schafft die bisher angebotene Schülerverbundkarte ab. Die Verbandsversammlung des zuständigen Zweckverbandes (ZVMS) beschloss am Freitag eine Neufassung der Schülerbeförderungssatzung. Danach wird ab dem kommenden Schuljahr 2022/23 nur noch das sachsenweit einheitliche Bildungsticket angeboten. Es war am 1. August 2021 vom Freistaat eingeführt worden. Es kostet 180 Euro pro Jahr - das entspricht monatlich 15 Euro. Im Gegensatz zur Schülerverbundkarte ist das Bildungsticket auch in den Sommerferien gültig.