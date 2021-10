Beim internationalen Kinderfilmfestival "Schlingel" hat der belgische Regisseur Olivier Pairoux die Hauptauszeichnung gewonnen. Wie die Veranstalter in Chemnitz mitteilten, erhielt er den mit 12.500 Euro dotierten Europäischen Kinderfilmpreis für seinen Streifen "SpaceBoy". "Der Siegerfilm begeisterte uns mit seinen verschiedenen Facetten und seiner andersartigen Story in den 1980-iger Jahren", so die Europäische Kinderjury in ihrer Begründung.