Auszeichnung "Pressefoto des Jahres" - Chemnitzer Fotografin holt den Preis

Hauptinhalt

Bei Presseterminen in und um Chemnitz kommt man an den Schmitds so gut wie nicht vorbei. Sowohl Vater Wolfgang als auch Sohn Hendrik und die Tochter Kristin sind als Pressefotografen für verschiedene Medien unterwegs. Kristin Schmitt hat jetzt das sächsische "Pressefoto des Jahres 2020" aufgenommen.