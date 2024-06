Der 29-Jährige habe außerdem kein eigenes Gewerbe angemeldet und dadurch ein unversteuertes Jaheseinkommen im oberen fünfstelligen Bereich generiert, so die Polizei. Nach der Festnahme wurde am Freitag eine Wohnung in Chemnitz durchsucht. Die Auswertung der sichergestellten Beweise dauert nach Polizeiangaben noch an. Der Mann befindet sich nach Erlass eines Haftbefehls durch das Amtsgericht Chemnitz nun in Untersuchungshaft.